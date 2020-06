'K*RVO, UNIŠTIĆU TE' Mina i Mensur u BRUTALNOM OKRŠAJU, obezbeđenje odmah odreagovalo! Ajdarpašić doživeo NERVNI SLOM! (VIDEO)

Haos u garderoberu!

Mina Vrbaški odlučila je da privuče pažnju Mensura Ajdarpašića, pa je opet otišla na ekonomsko dvorište. Videvši to, Mensur je krenuo za njom, jer je bio besan. Podsetimo, Mina je nekoliko puta već pokušavala da beži sa imanja, ali nikada to nije uradila.

K*rvo! Kada budemo izašli, usr*ću ti se u život! - urlao je Mensur, a obezbeđenje je sve vreme bilo u pripravnosti.

Mina je nastavila da prati Mensura do Bele kuće, kako bi nastavila da ga urniše, a onda je došlo do žestokog okršaja u garderoberu. Naime, Mina je počela da se baca, želeći da razvali vrata, a Mensur je pokušao da je spreči u tome, pa je došlo do okršaja.

Makni se od mene manipulatoru jedan klasični, da li ti je ko branio da me zagrliš? Zvao sam te da slaviš sa mnom, kvariš ugled! P*ćka ti materina! Ostavi me! J*bem ti familiju đavoljsku! Svaki dan vodim računa o tebi, smradu! P*čka ti materina! K*rvo, uništiću te! - urlao je Mensur.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O. B.