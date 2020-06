ROĐENDAN U IZOLACIJI: Ceca je danas napunila 47 godina, postala je baka, a sada je otkrila da li želi PONOVO DA SE ZALJUBI! (FOTO)

Nije joj bitan muškarac, već odnos koji ima sa njim!

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović danas proslavlja svoj 47. rođendan, ali u drugačijim uslovima nego što je planirala. Naime, pre nekoliko dana Ceca je saznala da su njen sin Veljko i ona pozitivni na koronavirus, te su se zbog toga oboje izolovali od ostalih članova porodice u njihovoj vili na Dedinju.

Pevačica je priznala za domaće medije da joj ovih dana telefon toliko zvoni da se oseća kao da radi u kol centru, a da svoj rođendan može da proslavi u kafani, naručila bi samo jednu pesmu.

- Okolina bi verovatno rekla „šta će žena sama u kafani“, a ja bih od muzičara tražila da mi sviraju samo jednu pesmu: „Obriši suze, mala moja, nek osmeh lice ti krasi, obriši suze, suviše si mlada, da obraz suza ti kvasi“ - rekla je Ceca.

O pevačicinom ljubavnom životu mnogo se spekuliše, a ona retko o tome priča. Ipak, priznaje da priželjkuje novu ljubav.

- Naravno da jeste. Ljubav nije uslovljena godinama, trebamo je od najranijih dana pa do kraja života. Veoma je važno da znamo šta proglašavamo ljubavlju, a kada je imamo, da se trudimo da je sačuvamo. Niko ne može sam da sačuva ljubav između dvoje ljudi. Neću reći da nekada nisam pokušavala više nego što je trebalo, davala šanse i kada je bilo kasno. Ali sada mogu da kažem sebi da sam iscrpela sve mogućnosti da ne bih tako lako odustala od onoga što me u tom momentu činilo srećnom - rekla je Ceca, pa otkrila kakav muškarac može da je učini srećnom:

- Nije pitanje kakav muškarac? Već odnos koji može da me čini srećnom. Potrebni su ljubav, poverenje, strast, ali na početku i na kraju svega međusobno poštovanje i mir. Kada dvoje ljudi napravi most koji sve to ima, onda je to uspeh i sreća u ljubavi.

Na kraju, pevačica je otkrila šta je sebi poželela za rođendan.

- Želim sebi sjajan album, ogroman koncert i biću srećna što će moja želja, ako se ispuni, usrećiti mnoge. Sve ostale želje zadržaću za sebe - zaključila je ona.

