SAZNAJEMO! Nedavno je otkrila pol bebe, a sada Didi J oprema ceo sprat za nju! EVO KOJE IME ĆE DATI DETETU! Jedinstveno i drugačije! (FOTO)

Srpska pop-dens pevačica Dijana Janković koja je u Americi naišla na veliku prepoznatljivost i fantastičan prijem kod publike zbog muzike kojom se bavi, ovih dana i te kako ima povod za slavlje!

Naime, kako je izjavila u jednom intervjuu za prestižni srpski list u okviru kojeg već krasi sve kioske širom zemlje, predstoji joj još mesec dana do najlepšeg trenutka nakon kojeg će se ostvariti u ulozi majke devojčice kojoj će dati ime Dayana!

Srpska pevačica, inače rođena Beograđanka, koja potiče iz ugledne porodice već je izvesno vreme u blagoslovenom stanju i kako tvrdi, sve svoje uspehe želi da kruniše najlepšim darom života. Ona je mesecima u kućnoj izolaciji kako bi sačuvala svoje zdravlje i zdravlje bebe koju nosi, tako da smo uspeli da stupimo u kontakt sa njom putem telefonske izjave.

- Kada smo suprug i ja saznali da ćemo dobiti bebu bili smo presrećni! On se zaista mnogo raduje kao i ja. Polako se pripremam za ulogu majke i nadam se da ću i u tome biti uspešna, uzorna... Biće to za mene najveći izazov do sada. Naravno, želim da nastavim svojom karijerom kao i do sada i mislim da svaka žena može sve da postigne ako se dobro organizuje. Rad, red, disciplina. I verujte mi, uvek se nađe vremena za ljubav! Radosna sam. Ko zna, možda će i moje dete jednog dana biti neka poznata ličnost?! Ha ha ... Nikad se ne zna... - izjavila je duhovita i vidno raspoložena Didi J.

Uzimajući u obzir darovitost i talenat, sigurni smo da će princeza Rokvić naslediti najlepše od svojih roditelja! Pevačica kaže da se čitav sprat u njihovoj porodičnoj kući renovira i sprema za dolazak male lepotice. Sve je u znaku njenog dolaska.

Inače, Dijana Janković je od malih nogu maštala da postane pevačica, a kada je imala 15 godina, završila je školu za manekene. Potom je bila je član modne agencije Selekt, a nešto kasnije je imala svoju reviju u okviru Fashion Selection-a. Završila je Megatrend fakultet i direktorka je poznate kompanije koja se bavi IT tehnologijama, čiji je vlasnik njen muž Danijel Rokvić. Dijana govori četiri svetska jezika: engleski, španski, italijanski i ruski.

Sigurno smo da će sve znanje i ljubav prema umetnosti preneti svojoj ćerkici.

Autor: N.V.