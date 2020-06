BOLI ME UVO ŠTA LJUDI PRIČAJU! Milena Ćeranić bez dlake na jeziku: Pevačica priznala kako se suočava sa RUŽNIM KOMENTARIMA, pa otkrila da li se testirala na koronavirus! (FOTO)

Uvek iskrena!

U okviru današnjeg izdanja emisije "Premijera - Vikend specijal" novinar Srđan Kuvekalović uključio se uživo sa ulica Beograda i to sa pevačicom Milenom Ćeranić. Ona je bila rada da govori za emisiju "Premijera - Vikend specijal", a imala je i šta da kaže na razne teme.

O NASTUPIMA NAKON VANREDNOG STANJA

- Oseća se mala neka tenzija, tačno se oseća ta prekomerna energija kod ljudi, ali onda kad ja dam svoju energiju, oni meni svoju, dođe do eksplozije i bude fenomenalno.

O RUŽNIM KOMENTARIMA NA NASTUPIMA I U ŽIVOTU

Retko se dešava, ali nekad nešto neko dobaci, ali ja bih im poručila da ne dobacuju ljudima sa mikrofonom u ruci. Ja smatram da sam niko da može da komentariše tuđe živote, pogotovo ljude koje ne poznajem. Majka me vaspitala da ne gledam u tuđe bašte. Zabole me uvo šta ljudi misle o meni, oni koji su meni bitni znaju kakva sam ja i to mi je jedino važno.

O TESTIRANJU NA KORONAVIRUS I PANICI NA ESTRADI

- Nisam se testirala, ne znam, je l' to mora? Mislim da nema povoda da se testiram, onaj ko se plaši, neka se testira. Ja mislim da svi mi imamo pomalo koronu, ali bitno je da li to prizivaš ili odbacuješ, ja je nemam. Ja nisam neko ko se uklapa u pravila, takav sam karakter, ali sam skapirala da ako se ne uklopiš u sistem, može da te nema. Ne kažem da bih ja nešto bolje odradila, ali imam svoje razmišljanje o tome

Autor: N.V.