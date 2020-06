POSLEDNJI PUT SAM GA VIDEO SAT VREMENA PRE POGIBIJE! Kum Darka Radovanovića ispričao potresne detalje, pa otkrio da li pevačeva ćerka PAMTI OCA! (FOTO)

I dalje mu nedostaje kao prvog dana.

Pre nekoliko dana, tačnije 11. juna, obeležena je deveta godišnjica smrti pevača Darka Radovanovića. On je tragično nastradao u teškoj saobraćajnoj nesreći na obilaznici kod Ostružničkog mosta prema Surčinu. Njegov kum Milan je za emisiju "Premijera - Vikend specijal" otkrio kada je poslednji put video Darka i ispričao da li njegova ćerka pamti oca.

- Darka sam zadnji put video sat vremena pre nego što će se desiti tragedija. Darko nije mogao na svadbu na koju smo trebali da idemo, jer je radio, ja sam pokupio njegovu suprugu i samo smo otišli. To se sve dogodili 11. juna u pola 9 uveče, Larin rođendan je bio sutradan. To je za sve nas bio šok. On je poginuo u 35. godini, ja toliko danas imam i ne mogu da verujem da je tako mlad čovek otišao - rekao je Darkov kum, pa dodao:

- Što naši stari govore "Bog na nebu, kum na zemlji", ja sam tu ulogu preuzeo. Ona je slika i prilika svog oca, ona je mali Darko, uživa u tome, želi da se on pominje stalno, gleda emisije, voli njegove pesme. Ona je završila peti razred, ide uporedo u muzičku školu, opredelila se za klavir. Pre dve, tri godine prvi put me je ispitivala o Darku. Ja ne dozvoljavam da se ništa desi ni Lari ni Darkovoj supruzi ni roditeljima.

