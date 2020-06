NEMA ŠTA DA KRIJE! Skinula se Seka Aleksić, samo nekoliko meseci posle porođaja pokazala kako izgleda! (FOTO)

View this post on Instagram

Toliko puno ljubavi u tako malom čoveku. I kada nije obasjan suncem, on je svetlo. I drago mi je da na tim svetlim srcima ostaje ono što nam tek dolazi, što će njihove spoznaje biti veće i bolje od naših, što će videti dalje... Moći više... A do tada, u mom zagrljaju ti je bezbedno od svega lošeg, jer moje je da te čuvam od svega što nisu beskrajna pesma i nežne, probrane reči... Tu, u mom zagrljaju osetićeš šta je istinska ljubav i nemoj da pristaješ na manje. Ipak smo bili povezani i ostaćemo, i uvek ću znati da oslušnem otkucaje tvog srca i prepoznam i tvoj najtiši zov. Slušam kako dišeš i to je moja molitva, moj otkucaj sata, moja uspavanka... Dajem ti moja krila i šaljem ti svoje anđele da ne letiš sam kroz te bezbrižne snove❤️ #ostanikodkuće @okksrbija