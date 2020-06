"NIKADA NE BIH PRIHVATIO NIJEDNU!" Osman Karić besan kao ris, neće da čuje ni za Šopićevu, ni za Ivu!

Stavio tačku!

Tokom poslednje "Zadrugovizije" u centru skandala našli su se Stefan Karić i njegova devojka Ivana Šopić, jer su mu članice stručnog žirija Kija Kockar i Stanija Dobrojević poručile da Ivana nije njegov nivo niti pravi izbor za njega.

One su mu jasno stavile do znanja da niko neće podržati njegovu vezu sa Šopićevom, te da mu je bivša devojka Iva Grgurić mnogo više pristajala, a sada se oglasio i Stefanov otac Osman Karić, te je jasno svima stavio do znanja da nijednu "snajku" iz rijalitija neće prihvatiti ni u najluđim snovima.

Vidim sve ste u nedoumici kad su "snajke" iz rijalitija u pitanju... Sad ću vam reći jednom i neću se ponavljati. Nikada, ali nikada, ne bih prihvatio nijednu snajku iz rijalitija, pa bila ona svetica, mada one tamo ne ulaze. Pitam se da li ih uopšte ima i u spoljnom svetu - poručio je Osman.

Autor: R.L.