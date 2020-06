View this post on Instagram

Hvala Vam za najvecu srecu na svetu! Niko se nije nadao da ces bas prva biti ti, tako mala uvek u nasim ocima. Hvala Vam sto ste nam priredili najvecu srecu na svetu da postanemo tetke. I znas i sama koliko nam je uvek bilo tesko da tati izaberemo poklon za rodjendan. E pa, upravo ste mu bas vi doneli najlepsi ikada. I ne brini iako smo dobili bebu, ti ces i dalje biti nasa 👶! Volim Vassss💙💙💙💙💙