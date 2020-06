OSTAO ZAKLJUČAN! Ivan Bosiljčić preživeo pravu dramu, jedva dozvao čuvara da ga spasi! (FOTO)

Haos!

Ivan Bosiljčić, popularni glumac, podelio je fotografiju koja je nastala na setu snimanja njegovog novog projekta, a koju su napravile njegove kolege. Tom prilikom podsetio se i jedne drame koju je preživeo.

- Danas se ekipa na snimanju silno zabavila fotkajući me dok spavam. Valjda nikad nisu videli glumca koji posle svake scene odspava dubokim snom. Na jednom drugom projektu pre mnogo godina zaboravili da me probude, zaključali me u studiju i otišli. Probudio sam se usred noći, jedva sam dozvao čuvara da me pusti kući - napisao je Ivan u okviru svoje objave u želji da se našali na svoj račun.

Autor: N.V.