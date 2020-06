ESTRADA PONOVO ŠOKIRA! Nakon vanrednog stanja uradili nešto čemu se niko nije nadao! SKANDAL! (FOTO)

Prema informacijama koje su dospele u medije, pojedini domaći pevači su podigli cene svojih nastupa nakon izolacije izazvane pandemijom koronavirusa.

Pojedini pevači su otišli toliko daleko te svoje nastupe nakon korone naplaćuju i 1.500 evra više nego pre.

- Nekoliko poznatih pevača povećalo je cene nastupa za 500 pa čak i 1.500 evra samo zato što su prvi nastupi po kafanama nakon korone bili izuzetno posećeni. U tome prednjače mladi pevači koji su tek nekoliko godina na sceni, a ono što je zabrinjavajuće jeste da ih menadžeri podržavaju u tome umesto da im skrenu pažnju i objasne da to tako ne ide. Iako je nekima prošlo to što su bahato podigli svoju cenu, to nikako ne može da se održi na duže staze. Možda su sada napunili kafane, ali vlasnici većih klubova to neće tolerisati. Čim splasne interesovanje publike, sami će zatvoriti sebi vrata. Neki pevači, poput Saše Kovačevića, Nataše Bekvalac, Šaka Polumente, uzimaju visoke honorare, ali im ne pada na pamet da ih sada dodatno povećavaju. Zamislite da i te veće zvezde počnu da dižu cene nastupa, na šta bi to ličilo? Baš ti koji najlošije rade odlučili su da zarađuju na grbači naroda - rekao je izvor.

Autor: N.V.