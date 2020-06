Zavrti najbolje slot igre i preuzmi 200.000 dinara

Počinje Meridian kazino Premium takmičenje – za nove igrače 60 besplatnih spinova.

Nikad lakše do poklona u Meridian kazinu. Za sve ljubitelje besplatnih spinova, onlajn slot zabave i najboljih bonusa – stiže Meridian kazino Premium Takmičenje od 17 do 30. juna.

Maksimalno zanimljivo nadmetanje u u broju odigranih spinova na igrama iz sekcije Premium Casino u okviru Meridian onlajn kazina.

Od 17.06. do 30.06. 2020, svi registrovani igrače na sajtu i mobilnoj aplikaciji meridianbet.rs takmičiće se u dve etape – prvoj od 17 do 23. i drugoj od 24 do 30.juna. Udobno se smesti, zavrti spinove i uleti u takmičenje!

Nagrade su fantastične:

- Igrač sa najviše odigranih spinova osvaja bonus 50.000 dinara

- Drugoplasirani osvaja bonus 20.000 dinara

- Trećeplasirani osvaja bonus 10.000 dinara

- Igrači od 4. do 8. mesta osvajaju bonus po 4.000 dinara

A Meridian onlajn kazino sve nove igrače časti sa 60 besplatnih spinova i to bez ikakvih uslova. Registruj se na ovom linku i to je sve – poklon stiže kroz 24 časa.

Prihvati izazov, preuzmi besplatne spinove i budi Meridianov Premium pobednik!

Meridian kazino poklanja i nagrađuje celog juna, zabava je zagarantovana!