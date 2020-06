SVE SE ODJEDNOM PROMENILO! Supruga Marinka Rokvića imala veliku sreću! Neko ne nađe nijednu, a ona je našla čak 50! (FOTO)

View this post on Instagram

Tmurno, kišovito, jesenje jutro u prolećnom Beogradu u doba korone. Da li imate osećaj da nam polako pristiže leto? Meni je na momenat sve čudno, ali ne dozvoljavam da se u moje misli ušunjaju briga, sivilo i apatija. Pogledajmo iz drugog ugla trenutno stanje. Lepota življenja je u nama jer što u životu tražimo to i nađemo. Zakon privlačnosti. Ja sam jutros na brzom hodu u Košutnjaku pronašla preko 50 detelina sa 4 lista. Mnogi kažu nemoguće a ja kažem moguće je ako verujemo u čuda, ona se i dešavaju. Ove prelepe deteline naslućuju sreću u ovom tmurnom danu, a ja je delim sa svima vama. Jer sve je u oku posmatrača. I dok vam ovo pišem, više nije ni tako tmurno, ni neveselo. Počinjem da uživam i u ovakvom dan. A vi? #slavicarokvic #rokvic #proroda #detelinasacetirilista #sreca #veranadaljubav