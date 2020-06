SLAVNI JUGOSLOVENSKI VAJAR U ''CRVENOM MESECU'': Da li će dolazak Ivana Meštrovića poremetiti Sofijin i Nikolin odnos? (VIDEO)

View this post on Instagram

Među brojnim istorijskim likovima, publika u finalnim epizodama istorijskog spektakla ima priliku da upozna čuvenog jugoslovenskog vajara i arhitektu Ivana Meštrovića. . Njegova umetnička slava daleko je prevazišla granice Jugoslavije, osnovane 1918. godine kao državne zajednice Srba, Hrvata i Slovenaca, u čijem je formiranju Meštrović aktivno učestvovao. U finalnim epizodama "Crvenog meseca", slavni vajar ulazi u živote glavnih junaka, a tumači ga glumac Stefan M. Mladenović. Glumac je otkrio ulogu Meštrovića u životima aktera "Crvenog meseca". - Ne znam da li smem. On dolazi da malo poremeti Sofijin i Nikolin odnos, pa neka gledaoci prate da vide šta će se sve tu dogoditi – rekao je Stefan. Da li će Meštrović uspeti da poremeti Sofijinu i Nikolinu ljubav i kakva je njegova uloga u političkim prilikama pred Prvi svetski rat, saznaćete ako ostanete uz finalne epizode "Crvenog meseca" koje su na programu TV Pink svakog radnog dana u 21:30!