Ranije je podržavao njihovu vezu, a onda je promenio ploču!

Otac učesnika ''Zadruge 3'' Stefana Karića, Osman Karić ne prestaje da šokira na društvenoj mreži Instagram. Naime, dok je ranije svm silama branio Stefanovu vezu sa Ivanom Šopić, on je nedavo promenio ploču, te sada priželjkuje da se njegov sin osvesti, a jasno je stavio do znanja da nijednu devojku iz rijalitija ne želi za snajku.

Tokom poslednje "Zadrugovizije" u centru skandala našli su se Stefan Karić i njegova devojka Ivana Šopić, jer su mu članice stručnog žirija Kija Kockar i Stanija Dobrojević poručile da Ivana nije njegov nivo niti pravi izbor za njega. One su mu jasno stavile do znanja da niko neće podržati njegovu vezu sa Šopićevom, te da mu je bivša devojka Iva Grgurić mnogo više pristajala, a onda se oglasio i Stefanov otac, te je jasno svima stavio do znanja da nijednu "snajku" iz rijalitija neće prihvatiti ni u najluđim snovima.

Sada je Osman putem društvene mreže Instagram uputio sinu nikad brutalniju poruku, a uz nju je na storiju objavio Stefanovu fotografiju sa Ivanom.

- Nadam se da će zazvoniti budilnik u tvojoj glavi, pa te probuditi iz snova koje sanjaš - poručio je Osman putem storija na Instagramu uz fotografiju na kojoj Stefan drži u zagrljaju Šopićevu, dok spavaju.

Nema sumnje da se Šopićevoj nimalo neće dopasti ove reči, a kako će Stefan reagovati na sve ovo, ostaje da vidimo!

