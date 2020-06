ARMIJE PRATILACA I FANOVA! Evo koliko su zadrugari popularni na Instagramu! (FOTO)

Svaki od njih ima zavidnu podršku.

Muški deo Bele kuće jednako je popularan na društvenim mrežama kao i ženski, a njihovi Instagram profili broje prave male armije.

Mi vam u nastavku otkrivamo kako muškarci iz "Zadruge 3" stoje sa Instagram foloverima i ko je najpopularniji na ovoj društvenoj platformi.

Bane ČolakOvaj zadrugar koji je privukao pažnju javnosti od prve sezone na Instagramu broji skoro 33 hiljade pratilaca.

Bora SantanaNeprikosnoveni šoumen i kralj dobrog provoda, koji na žurkama uvek dominira na ovoj popularnoj društvenoj mreži ima blizu 42 hiljade pratilaca.

Branislav Radonić BrendonPurpurno, egzotično biće, kako sam sebe naziva, poznat je po svojim performansima kojim uveseljava široki auditoriju, a i na Instagramu ga prati blizu 17 giljada ljudi.

Edis Fetić"Doktor za rijaliti" privukao je pažnju javnosti zbog javne prevare, ali i zbog svojih legendarnih izjava i hladnog temperamenta. Fetić na Instagramu ima pravu malu armiju od preko 24 hiljade pratilaca, a za ovaj profil se spekulisalo da ga je Edo zapravo kupio sa sve pratiocima.

Filip ĐukićRijaliti zavodnik pravi je mamac i za Instagram folovere, a na ovoj društvenoj mreži Đukić broji preko 68 hiljada pratilacfa.

Lepi MićaRijaliti veteran i jedan od onih igrača bez kojih ova igra ne bi mogla ni da se zamisli na Instagramu broji skoro 10 hiljada pratilaca.

Marko Janjušević JanjušBivši košarkaš koji je javno prevario svoju suprugu na Instagramu je veoma popularan, najviše zbog svog neprikosnovenog smisla za humor, a na ovoj društvenoj mreži prati ga preko 63 hiljade pratilaca.

Marko MiljkovićUčesnik sve tri sezone "Zadruge" ima ogromnu podršku Instagram zajednice, gde ga prati 111 hiljada ljudi.

Mateja MatijevićOvaj zadrugar je pre ulaska u rijaliti bio veoma aktivan na društvenim mrežama, a učešćem u "Zadruzi" sigurno je stekao još veću podršku, pa ga sada na Instagramu prati preko 14 hiljada ljudi.

Mensur AjdarpašićZadrugar koji je već nedeljama u centru pažnje javnosti na Instagramu broji pravu malu armiju od 27 hiljada ljudi.

Marko ĐedovićZadrugar koji je u ovoj sezoni bio potpuno bez dlake na jeziku, uvek oštar na jeziku i spreman za sočni komentar, na Instagramu broji tri i po hiljade pratilaca.

Mirko GavrićOtkako se vratio u "Zadrugu" i dobio drugu šansu, ovaj zadrugar postao je veoma britak na jeziku, a on na popularnoj društvenoj mreži broji podršku od preko 40 hiljada pratilaca.

Nikola OrozovićČlan mense, indženjer i fitnes trener ima ogromnu podršku na Instagramu, gde ima 27 hiljada pratilaca.

Stefan KarićOn važi za jednog od najpopularnijih zadrugara kada su žene u pitanju, a ista situacija je i u spoljnom svetu, s obzirom na to da on na Instagramu ima preko 84 hiljade folovera.

Autor: R.L.