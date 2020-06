RAZOČARAO SE U SINA KAO NIKAD DO SADA! Osman Karić stavio tačku na sva nagađanja, pa poručio: PONIZIO me je kao roditelja! Stefan bi ZAPLAKAO kad bi čuo kakvu ODLUKU je doneo njegov otac! (FOTO)

Diže ruke od svega!

Nakon još jednog niza svađa svog sina Stefana sa Ivanom Šopić, Osman Karić odlučio je da stavi tačku i prestane da podržava svog naslednika. Sinoć se jedna od svađa između rijaliti para dogodila upravo zbog Osmana, a kako je on ranije rekao da više ne podržava romansu svog sina sa Ivanom, ovo je po svemu sudeći bila kap koja je prelila čašu.

Karić je za Pink.rs istakao da se oseća poniženo od strane svog sina, te da je odlučio da digne ruke od svega.

- Ja se povlačim, neću više podržavati Stefana, tako da više neću ni izjave davati. Sinoć je rekao sve što je imao i jako me ponizio kao roditelja koji nije spavao, evo već deseti mesec zbog njega i rijalitija u kom se trenutno nalazi. Nadam se da me razumete - poručio je Osman za Pink.rs.

Inače, Osman se sinoć na svom profilu na Instagramu oglasio misterioznom porukom: ''Kraj'', a sada je i više nego jasno šta je time želeo da poruči sinu. Ostaje da vidimo kako će Stefan reagovati na ovu odluku svog oca.

Podsetimo, tokom poslednje "Zadrugovizije" u centru skandala našli su se Stefan Karić i njegova devojka Ivana Šopić, jer su mu članice stručnog žirija Kija Kockar i Stanija Dobrojević poručile da Ivana nije njegov nivo niti pravi izbor za njega. One su mu jasno stavile do znanja da niko neće podržati njegovu vezu sa Šopićevom, te da mu je bivša devojka Iva Grgurić mnogo više pristajala, a onda se oglasio i Stefanov otac, te je jasno svima stavio do znanja da nijednu "snajku" iz rijalitija neće prihvatiti ni u najluđim snovima, iako je pre toga svim silama branio vezu svog naslednika sa Ivanom.

Autor: M.K.