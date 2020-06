JEDVA DOČEKAO! David Dragojević odmah po napuštanju "Zadruge" otišao u SALON LEPOTE! Evo šta je radio! (FOTO)

View this post on Instagram

Vracanje u staru formu,uskoro očekujem @ana_korac da mi se pridruži 😎❤️ Teretana gde se osećate kao kod kuce i najbolja teretana u Novom Sadu @central.fitnes.gym Pozdrav za braću moju 😎 #gymmotivation #gymlife #gym #gymshark #bulk #bulking #hardwork #training #trainingmask