''LOMILO ME JE, CELO TELO ME JE BOLELO'' Fotograf estradnih ličnosti zaražen KORONOM, otkrio sa kim je od poznatih bio u kontaktu, ali i kakve simptome je imao! (VIDEO)

On je priznao da li je sa nekom zvezdom bio u kontaktu u poslednjih nekoliko dana.

Fotograf poznatih srpskih zvezda, Dušan Petrović, zaražen je korona virusom, što je i sam potvrdio. On je ispričao da se osećao loše, te da se zbog toga testirao.

Dušan, je inače sarađivao sa zvezdama poput Milice Pavlović, Maje Berović, kao i mnogim drugima. On je otkrio da li je sa nekom zvezdom bio u kontaktu u poslednjih nekoliko dana.

- U ponedeljak sam došao u Kragujevac u nameri da budem sa majstorima, jer su nam radovi uveliko u toku. U ponedeljak je sve bilo u okej. Međutim, ja sam imao neku blagu mlaksalost, ali sam ja to pripisivao tome što sam prethodne nedelje imao devet fotografisanja i noću sam editovao i nisam spavao... - počeo je priču Dušan.

- Ponedeljak na utorak sam se probudio oko tri ujutru, pola četiri, sa temperaturom 38,8 i sa groznicom. Bilo mi je baš loše, to je bio prvi simptom. U utorak sam otišao u ambulantu, testirao sam se, snimali su mi pluća, uzeli su mi bris i vadili krv - ispričao je poznati fotograf.

- Bris smo čekali skoro četiri dana, za to vreme sam bio jako loše, imao sam visoku temperaturu, lomila me je, celo telo me je bolelo... Preksinoć me je toliko bolela glava, da bukvalno nisam mogao sam ništa. Od jutros sam dobro, nemam temperaturu - objasnio je Petrović.

- Krajem nedelje sam se zarazio, tako da se to nije desilo na snimanjima koje sam imao. Nisam ni radio sa poznatim ličnostima, snimao sam naslovne i editorijale za modne časopise i svi su obavešteni pre nego što sam javno rekao - rekao je Dušan.

Autor: M.K.