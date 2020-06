Da li je ovog puta iskrena?

Veza Teodore Džehverović i Anđela Rankovića intrigira domaću javnost već tri godine unazad. Par je otpočeo romansu u prvoj sezoni rijalitija "Zadruga", da bi ubrzo po izlasku stavili tačku na celu ovu priču. Ipak, iako je pevačica uporno demantovala da su se pomirili, paparaco fotografije i snimci su govorili drugačije.

- Prosto više nemam nikakav kontakt više sa njim, jer sam shvatila da je to nepotrebno biti u nekom boljem odnosu sa bivšim partnerima. To se završilo i svi mi treba da nastavimo dalje - istakla je Džehverovićeva u jednoj emisiji, pa dodala:

- To je to. Ne možeš se družiti sa nekim sa kim si bio u rijalitiju, a na sve to su fanovi vezani za tu našu vezu. Prosto, ovako je najbolje. Sad imamo taj neki neutralan odnos.

Autor: M.K.