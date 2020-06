Tokom dve sezone najgledanijeg rijaliti programa na našim prostorima dobro poznato Pinkovo lice susretalo se sa mnoštvom izazova koji su mu pomogli da iz svega izađe bogatiji za neko novo iskustvo.

Jedan od trenutno najpopularnijih voditelja na našim prostorima Milan Milošević čest je posetilac velelepnog imanja u Šimanovcima na kojem se odvija život učesnika rijalitija ''Zadruga''. Tokom dve sezone, Milan je sa zadrugarima u Beloj kući prošao kroz različite situacije, a u intervjuu za Pink.rs sumirao je utiske nastale tokom dvogodišenjeg rada na najzahtevnijem projektu televizije Pink.

Sa kakvim izazovima si se susretao tokom svoje voditeljske karijere u ''Zadruzi'' i sa kakvim novim iskustvima izlaziš iz treće sezone koja se približava kraju?

- Ubedljivo najveći izazov je bio postići autoritet nad više od 50 ljudi u Beloj kući, što mi u prethodnoj sezoni i nije baš pošlo za rukom. U ovoj sezoni sam siguran da sam to uspeo. Ne mogu da kažem da je to neko strahopoštovanje, ali svakako poštovanje od strane učesnika, sa kojima sam nekad čak ulazio u klinč. Dešavalo sam da sam bespotrebno ulazio u klinč sa nekim učesnicima. Prag tolerancije sam podigao za pet lestvica, tako da neke stvari koje su me prošle sezone nervirale, ove me nisu doticale, nisu mogle da me zabrinu. Imao sam svoj cilj, znao sam šta želim da izvučem od njih. Često sam se vraćajući iz emisija pitao kako je moguće da sam toliko tolerantan. Upoznao sam sebe u novom svetlu.

Koliko se često susrećeš sa pohvalama na račun svog rada, a kako na tebe deluju eventualne kritike?

- Podjednak je broj i kritika i pozitivnih komentara i pohvala na moj račun. Više se obazirem na kritike, ljudi me nekad s pravom kritikuju, ali to je sve živi program, tu nema mesta za bilo kakve izmene. Svaki put kad je pročitano pitanje gledalaca za njihove fanove u rijalitiju, oni smatraju da je to moj lični udar na njih. Ja to razumem, svaki gledalac drugačije gleda na dešavanja u rijalitiju i na moje obraćanje ljudima. Ima kritika da sam pristrasan, ali ja svakako volim više kritike, nego pohvale. Pohvala će uvek biti. Za mene je najveća pohvala kada vidim da je emisija bila gledana i kad sam ja zadovoljan kako je sve ispalo.

Iz ovog ugla, u čemu to učesnici rijalitija najviše greše ili šta to ne mogu realno da posmatraju, budući da si imao priliku da i sam živiš u Beloj kući tokom prve sezone?

- Ono što mene često izbaci iz takta je kada u određenom trenutku zadrugari treba da odgovore na pitanja koja im postavljaju gledaoci, oni nemaju komentar na to. Jednostavno prave se blesavi, neće da odgovore. Ja ne mogu da dozvolim da neko od pitanja gledalaca ostane bez odgovora. Za sada mi to u 99% slučajeva polazi za rukom. Često me iznervira nehigijena. Mi smo u prvoj sezoni čistili deo gde je sedela Dušica, kada je dolazila da vodi. Oni sada o tome ne vode računa, ali se i te kako obraduju kada uđem unutra.

Kakva su tvoja očekivanja od spektakularne nove, četvrte po redu sezone ''Zadruge'' i da li si uzbuđen s obzirom na to da se bliži superfinale aktuelne sezone?

- Svakako kad pomislim na to znam da će to biti jedan veliki spektakl. Koliko se radujem superfinalu, toliko se radujem i novoj sezoni. Voleo bih kad bi sada imao spisak svih učesnika ''Zadruge 4'' da se odmah informišem. Još kao novinar sam se mnogo bavio tim rijaliti likovima. Na osnovu do sada poznatih učesnika rekao bih da će gledaoci imati pravi serijski program. Za sada likovi koji su poznati obećavaju da će četvrta sezona nadmašiti prvu sezonu, čiji sam i sam bio učesnik. Siguran sam da će učesnici ''Zadruge 4'' da pokidaju.

Koliko je teško ostati nepristrasan i zadržati objektivnost u određenim situacijama tokom vođenja emisija ''Zadruge''? Kako to tebi polazi za rukom i koji momenti su za tebe bili posebno teški?

- Jako je teško ostati nepristrasan u nekim momentima i zadržati objektivnost, posebno kada si u nekim situacijama koje su možda bliske tebi i tvom privatnom životu. Situacija vezana za odnos majke i ćerke, pa onda za nasilje u porodici... To su sve neke situacije koje sam ja možda lično doživeo, tu je bila velika borba da ja ne pokažem tu neku svoju ranjivost. U nekoliko situacija kad su pričali o nasilju, meni su zasuzile oči i uopšte nisam mogao da se iskontrolišem, ali sam na kraju uspeo da se izdignem iznad situacije i da budem neutralan u toj priči, jer ja nisam tu da sudim, niti da ih hvalim... U svakom slučaju pobeđujem samog sebe u ovoj sezoni i u nekim situacijama za koje sam mislio da nikad neću moći da ravnodušno podnesem.

Autor: M.K.