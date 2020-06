SVI BRUJE O TOME DA ONI VIŠE NISU ZAJEDNO, a sada se oglasila Anastasija i objavila nešto što će vas ŠOKIRATI! (FOTO)

Iznenadićete se!

Anastasija Ražnatović jedna je od najpopularnijih mladih zvezda, pa samim tim se i mnogi interesuju za njen privatan život. Iako se dosta toga zna, njen ljubavni život privlači veliku pažnju. Poznato je da je pevačica godinama u vezi sa izvesnim Đorđem iz Novog Sada, međutim, odnedavno je krenula sumnja da njih dvoje nisu zajedno.

Razlog za to je taj što njega niko nije video na proslavi rođenja Anastasijinog bratanca Željka Ražnatovića, a i inače se neretko pojavljuje sa njom. Sada je njena objava podgrejala glasine da njih dvoje više nisu zajedno.

Naime, Anastasija je objavila stori na Instagramu na engleskom jeziku, a kada se prevede, ima ovo značenje.

- Neko može da ti ukaže nepoštovanje samo jednom. Ukoliko postane navika, to je zato što si ti to dozvolio. Ne možeš naterati nekoga da te poštuje, ali možeš sprečiti da njegovo s*ranje dopre do tebe - pisalo je u njenoj objavi, a na da li se ona odnosila na nekoga konkretno, ostaje nepoznato.

Autor: N.V.