PRESAVILA TABAK! Ana Sević rešila da tuži Darka Lazića?! Svega joj je preko glave! (FOTO)

Haos!

Bivši supružnici Ana Sević i Darko Lazić u javnosti često ističu da su u korektnim odnosima, najviše zbog zajedničkog odgajanja ćerke Lorene. Ipak, kako pišu domaći mediji, pevačica je odlučila du presavije tabak i tuži Lazića, jer je u jednom od poslednjih intervjua rekao je ona u braku bila neverna.

- Ana je u početku bila u šoku kada je čula po gradskim kuloarima da Darko o njoj govori na takav način, a onda je i u novinama mogla da pročita to isto. Zvala ga je i pitala zbog čega to radi i zašto izmišlja, a on joj se kleo da to nikada nije izjavio te da novinari lažu. Uvek se sve završavalo na tome jer je on uspevao da je uveri da nikada ne bi ništa ružno rekao za nju. Ana uskoro ulazi u peti mesec trudnoće i stres joj ne treba, ali još manje joj je potrebno da čita o sebi da je preljubnica i nemoralna žena. Svesna je da će njena deca sutra, kada porastu, imati pristup tim tekstovima i želi da svima dokaže da Darko laže - ispričao je izvor blizak nekadašnjem paru.

Ana na ovu temu nije želela da govori.

- Znate da je moj stav da o privatnom životu ne govorim za medije. Mnogo toga je bilo javno, mimo moje volje - bila je kratka Ana.

Autor: N.V.