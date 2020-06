KAD JE ONA ZGRABILA MIKROFON, SVI SU POSKAKALI! Dara Bubamara napravila LOM na rođendanu Slobe Radanovića! (VIDEO)

Oduševila sve!

Pevač Sloba Radanović sinoć je u jednom prestoničkom restoranu proslavio svoj 30. rođendan i to opasno dobrom žurkom! On je okupio sve sebi drage ljude, a među gostima našla se i njegova koleginica Dara Bubamara, sa kojom je snimio duet "Nemoj mnogo da me voliš" pre nekoliko meseci i sa kojom je u međuvremenu postao dobar prijatelj.

Da je luda žurka počela kada je Dara dohvatila mikrofon pokazuju i snimci koji su osvanuli na Instagramu, a na kojima pevačica peva upravo Slobinu i njenu duetsku pesmu. Naravno, ni Radanović nije mogao a da ne zapeva, a kako je sve to izgledalo možete pogledati u nastavku.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: N.V.