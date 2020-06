View this post on Instagram

O caso atraiu a atenção massiva dos media e a investigação chegou mesmo a envolver as autoridades federais. Foi o repórter Bevo Means, do L.A. Herald Express, que deu à vítima a alcunha de Dália Negra, inspirado pelo filme “Blue Dahlia”, do ano anterior. Os seus colegas acabaram por seguir-lhe os passos. No meio do caos mediático 60 pessoas confessaram a autoria do crime, mas todas elas foram ilibadas. No total, foram investigados 25 suspeitos. O caso nunca foi resolvido pela polícia de Los Angeles. Chegou a suspeitar-se de encobrimento, por parte da Divisão de Homicídios. A história de Elizabeth Short foi entretanto imortalizada em romances, filmes e séries. Veja-se o filme “The Black Dahlia”, de Brian de Palma, por exemplo, adaptado do romance homónimo do escritor James Ellroy, de 1987. Sete décadas depois deste crime horrendo, a escritora e detective Piu Eatwell lança uma nova luz sobre o caso, procurando encerrá-lo (ainda que não legalmente). Em “Black Dahlia, Red Rose: The Crime, Corruption and Cover Up of America’s Greatest Unsolved Murder” (algo como “Dália Negra, Rosa Vermelha: o Crime, corrupção e encobrimento do maior homicídio não resolvido da América”, em português), Eatwell traça um retrato do homicida, que seria adepto de necrofilia, tinha destreza com facas e conhecimentos de medicina, tendo em conta o estado em que o corpo foi encontrado. A autora retoma um relacionamento anterior da vítima e o motivo que o terá levado a cometer o crime. De acordo com Eatwell, Elizabeth ter-se-á envolvido com Mark Hensen, um empresário que mantinha um “harém” de jovens mulheres, com quem exercia o “teste do sofá” (prática que implica uma troca de favores sexuais entre uma pessoa numa condição de aspirante ou subordinada e uma pessoa que lhe seja superior, em nome de algo que tenha interesse para o subordinado). #CrimeandInvestigation #CIFIles #DaliaNegra #BlackDahlia