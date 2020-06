FATALNA SRPKINJA: Za prvog muža se glumica udala posle JEDNOG ŠAMARA, a drugi je ostavio ženu zbog nje i onda ju je čekao u Sremčici DA JE UBIJE!

Olivera Katarina u mladosti bila je žena za kojom su uzdisali muškarci širom sveta, voleo ju je čak i jedan monarh, ali njena lepota je bila žig koji je teško nosila.

Pre svega jer je želela da bude slobodna, a i kao veoma mlada se upustila u brak koji je želela da prekine istog dana kada ga je sklopila jer je jedan muškarac sebi tada želeo da oduzme život, otac joj je pretio, a ona zapravo supruga nije ni volela.

Sve je počelo po završetku osnovne škole kada je upisala današnju Petu beogradsku gimnaziju. Zaljubila se u tadašnjeg poznatog vaterpolistu Milana Muškatirovića Galeta, sa kojim se zabavljala nekoliko meseci.

- Protiv svoje volje upisala sam se na Pravni fakultet. Nikada sebe nisam mogla da zamislim kao sudiju ili advokata, pa sam posle dva meseca studiranja pobegla u Pariz. Otac mesecima nije bio kod kuće jer je plovio Dunavom, a majka je, posle dugih razgovora, stala uz mene, spakovala mi pun kofer hrane i u rukavicu mi ćušnula nešto novca da mi se nađe. Mislila sam da ću brzo naučiti jezik i upoznati grad u koji su se zaljubljivali svi umetnici, ali pomalo sam se razočarala. Lutala sam po hladnom Parizu, od adrese do adrese, a onda me je drugarica preporučila svojoj gazdarici, udovici sa dva sina, koja je živela blizu Trijumfalne kapije - prisetila se Olivera Katarina svojevremeno i dodala kako su izgledali dani u izgnanstvu:

- U Parizu sam radila od šest ujutru do dva po podne i posle godinu dana takvog života vratila sam se u Beograd. Dok sam živela u Parizu, bila sam jako upadljiva zbog svoje lepote i držanja, što je bilo veoma opasno. Ljudi su stalno nasrtali na mene, ali nikada nisam imala većih neprijatnosti. Tada mi se ozbiljno udvarao jedan riđ i vrlo zgodan monarh, čije ime ne mogu da obelodanim jer je i danas kralj jedne države. Ipak, nije uspeo da me osvoji jer sam bila zaljubljena u Milana - Galeta Muškatirovića, svoju tadašnju prvu veliku ljubav, čuvenog vaterpolo golmana koji je u to vreme bio na odsluženju vojnog roka u Zagrebu – priseća se pevačica.

Ipak ona je po povratku iz Pariza upisala Pozorišnu akademiju i tada se razišla sa Galetom.

- Stavila sam tačku na vezu sa Galetom jer sam imala osećaj da me on sputava. Nije mogao da podnese to što sam nakon napuštanja Pravnog fakulteta upisala glumu. Bio je mnogo ljubomoran i nije mogao da podnese ljubavne scene koje su neke uloge podrazumevale, zbog čega se i završila naša dvogodišnja ljubav. Pronašla sam ga na fakultetu i zapretila mu da ću se za dva meseca udati za bilo koga, samo da prekratim muke, ali nije mi palo na pamet da tako mogu i sebe da kaznim.

Primljena je na akademiju, a 1962, dobila je stalni angažman u Narodnom pozorištu. Igrala je Koštanu.

- Posle premijere osvanuo je tekst mladog kritičara Vuka Vuča, koji je za mene napisao da sam milolika priučena balerina. Ta rečenica zujala mi je u ušima i zaklela sam se da ću ga ošamariti kada ga budem videla. Posle nekoliko dana srela sam ga u Klubu književnika, skočila kao oparena, prišla mu i opalila mu žestok šamar - objasnila je u svojoj knjizi glumica i dodala kako se dogodio njen prvi zvanični brak u životu.

- Nastalo je opšte ludilo, pljuštale su šaljive dosetke, atmosfera je postajala sve zagrejanija i u jednom trenutku on me iznenada upitao: Da li biste postali moja žena? Ostala sam bez reči, a svi glumci već su nazdravljali budućim mladencima. Ipak, bila sam zadovoljna jer sam čoveka koji mi se podsmevao naterala da me poštuje. Tada sam imala dvadeset godina i nisam baš znala šta radim. Kada je svanulo, nas dvoje smo se, obučeni u crno kao da smo krenuli na sahranu, našli pred matičarem. Stidljivo sam promrmljala: Da, a Vuk mi je tada prvi put prišao i poljubio me. Otišli smo u njegovu prelepu kuću na Senjaku i on je s vrata rekao dadilji da je doveo svoju ženu, Oliveru Vučo. Zamolio ju je da nam skuva kafu, a onda telefonirao Dagmar Stojanović kako bi joj saopštio da se oženio. Nisam znala da je s njom u vezi četiri godine i to me je osvestilo, pa sam zaplakala i promrmljala kroz suze da ga ne poznajem i ne volim. Poželela sam da što pre pobegnem, ali u tom trenutku zazvonio je telefon. Bio je to moj otac koji je s druge strane žice urlao i pretio da će me se odreći jer sam izazvala tragediju - opisivala je ove detalje u knjizi Olivera, a malo je poznata činjenica je Miloš Žutić, koji je neverovatno bio zaljubljen u glumicu, hteo da se otruje zbog neuzvraćene ljubavi.

Pokušao je da se otruje kada je čuo da sam se udala, a otac je tvrdio da će me ubiti ako mu se nešto desi. Osetila sam se krivom, zgrabila kaput i pobegla, ali takav osećaj slobode više nikada nisam doživela. Otišla sam kući, a otac mi je, čim me je ugledao, lupio šamar rekavši da sam obrukala kuću Petrovića i kako mi tu više nije mesto. Našla sam se na ulici i krenula ka Narodnom pozorištu, gde me je našao Vuk, očajan i osramoćen što mu je mlada pobegla. Nisam imala kud, pa sam mu se postiđena vratila. Naš brak nije funkcionisao, svađe su bile normalna stvar i on je sve više pio, a ja bivala sve očajnija. Nakon dve godine zajedničkog života, dok je Vuk bio u vojsci, odlučila sam da ga napustim. Kada sam mu to saopštila, skuvao je litar kafe i pustio gramofon. Satima smo sedeli uz Antonijev Adađo, plakali i opraštali se – istakla je glumica nakon čega je od honora iznajmila garsonjeru, a od strane Mire Trailović preko noći je postala zabranjena u “Narodnom pozorištu”.

Posle svega Olivera se strasno zaljubla u direktora “Avala filma“ Ratka Draževića. On je zbog nje nekoliko dana pred ženidbu raskinuo sa Terezom Kulundžić, bivšom ženom Žarka Broza. On ju je čak naterao da proda sve što imaju zajedničko u Londonu i da dođe u Beograd sa se venčaju. Međutim, prevario ju je sa Oliverom. Iako je, prema rečima glumice, bio zadužen za njenu sjajnu karijeru, dete sa njom nije želeo.

- Govorio je da majčinstvo nije za mene jer svaka žena može da rodi, ali ne može da postane Olivera. Spakovala sam kofere i iz Rima pobegla za Beograd, a on je tada počeo da pije i alkohol meša sa sedativima. Došao je za mnom u Srbiju i otišao u moju vikendicu u Sremčici. Petnaest dana sedeo je tamo, pio i čekao me sa napunjenim pištoljem. Do mene su stigle glasine kako namerava da me ubije. Pronašla sam ga i besno zaurlala na njega: Nisi hteo mog sina i moraš da budeš kažnjen za to! Posle toga pustio me je da odem – iskrena je Olivera koja je svog drugog supruga, potpredsednika Beograda Miladina Šakića, poznavala još od rane mladosti, a sa kojim ima sina Maneta. Njegova prerana smrt okončala je njihovu ljubav.

