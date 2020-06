KORONA RAZDVOJILA KARIĆE! Odmah se oglasio Bogoljub! Ovo je morao svima da kaže! (FOTO)

View this post on Instagram

Dragi moji, Prošlo je više od mesec dana od kako smo svi kao porodica bili na okupu. Globalna pandemija virusa Covid 19 nas je razdvojila i bili smo daleko jedni od drugih, na razlicitim kontinentima. Sada smo najzad ponovo svi zajedno! Zbog brojnih događaja, poslovnih i životnih okolnosti naša je porodica često bila razdvojena. Bez obzira na sve, uvek smo održavali svakodnevnu komunikaciju, gde god da smo se u svetu nalazili. Jaka emotivna povezanost međju svima nama, ogromno poštovanje i potreba da budemo u kontaktu održala nas je zajedno, ma gde bili i ma koliko nas kilometara delilo. Na ovoj fotografiji su moja Mara, moj brat Dragan, naši unuci Monika i Filip od njegove ćerke Danijele, suprug Ivan sa njihovim sinom Maksimom. Zahvalani smo, jer danas je pravo bogatstvo biti okružen ovako mladim, vedrim i voljenim osobama, koji vam ispune i srce i dan. Ovakvi osmesi su za nas neopisivo bogatstvo! Vaši Milanka i Bogoljub sa porodicom Karić ❤️🙏👍👨‍👩‍👧‍👧