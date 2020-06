''TATA, VOLIM TE, NEDOSTAJEŠ MI'' Seka Aleksić se setila pokojnog oca, pa uputila poruku koja će mnoge RASPLAKATI! (FOTO)

View this post on Instagram

Da li vam nedostaji neki ljudi?! Koliko smo (ne)svesni nekih osoba i njihovog znacenja u nasim zivotima kada su tu medju nama a koliko tek vidimo sta su nam znacili kada nisu tu?! Setih se nekih ljudi koji na zalost nisu medju nama, setih se tate ...Volim te tata! Nedostajes mi 😇