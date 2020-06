Ljubav na prvi pogled!

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović proslavili su u nedelju dve godine braka. Pevačica se prisetila njihovog prvog poljupca i istakla kako je odmah znala da će to biti ljubav za ceo život.

- Iskreno, ne sećam se gde smo se Filip i ja upoznali. Godinama sam ga sretala na raznim mestima u prolazu. Viđali smo se na rođendanima i privatnim žurkama na kojima sam ja često pevala. Međutim, to sve je bilo nekako u prolazu, bez zvaničnog upoznavanja - kaže Aleksandra, i dodaje da je prvi poljubac sa Živojinovićem bio nešto što će zauvek pamtiti:

- Čim sam upoznala Filipa, znala sam da će to biti ljubav za ceo život. Naš prvi poljubac desio se u mom stanu na Voždovcu. Odmah me je osvojio manirima, načinom razmišljanja i stavovima. Još tada sam znala da ću se udati za njega i da je on onaj pravi.

Prijovićeva ističe da se njoj i Filipu život promenio iz korena kada im se prošlog marta rodio sin Aleksandar.

- Moj sin je postao ne samo glava kuće već šef naših života, najveća sreća i ljubav. Aleksandar nam je bukvalno centar sveta i jedino što može da nas pogodi. Otkako sam postala majka, dosta sam zrelija, pametnija, staloženija i mnogo emotivnija. Filip i ja planiramo još dece, volela bih devojčicu da mogu da joj pravim razne frizurice.

