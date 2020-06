U to vreme je bio oženjen, ali za to nije mario!

Nakon šokantne ispovesti Nataše Radan za Pink.rs, u kojoj je priznala sve o aferi sa Amar Giletom Jašarspahićem, te priznala da su se viđali dok je on još bio u braku, da je to uvek bilo na njegovu inicijativu, kao i da su čak planirali i zajednički odmor, što je sve ona negirala u Zadruzi, mi smo došli do ekskluzivne prepiske između ovog pevača i bivše zadrugarke!

Iako je Amar sada razveden čovek i može da radi šta želi, to ne briše činjenicu da se viđao sa Natašom dok je bio u braku, a da je zaista sve bilo na njegovu inicijativu i da je čak izjavljivao ljubav zadrugarki, govore i prepiske u nastavku.

- Voliš li me? - bilo je pitanje koje je Amar postavio Nataši, na šta mu je ona odgovorila "Naravno", a on dodao:"Volim i ja tebe, joj, što nisam sa tobom sada!"

Kako se može videti iz prepiski, a potvrda Natašinih reči da je on bio inicijator viđanja, Amar Gile je bio vrlo nestrpljiv da se vidi sa njom i stalno ju je požurivao.

- Volim te, devojko! - pisalo je u jednoj od poruka koje je Amar poslao Nataši, a uz koje su pali i emotikoni poljupca i srca.

Autor: N. Vujčić