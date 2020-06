NISAM JA TO KRIO! Đani otvorio dušu i progovorio o kućnom pritvoru, priznao da jedva čeka da postane DEDA, pa otkrio kada će sinu napraviti VELIKU SVADBU!

Veoma ga raduje sve što dolazi!

Pevač Radiša Trajković Đani oduvek je važio za čoveka iz naroda, koji nema dlake na jeziku i ne skriva ništa. Što bi rekao naš narod, "Što na um, to na drum", a takav je upravo bio i Đani, sa kojim smo razgovarali na promociji njegove nove pesme sa Kijom Kockar. Pevač je za portal Pink.rs progovorio o poslovnim planovima, završetku kućnog pritvora, sinu i snaji koji su bili zaraženi koronavirusom, ali i o tome da planira veliko veselje u porodici.

O DUETU SA KIJOM KOCKAR I NOVIM PESMAMA

Snimio sam ja par pesama, ali još nije to izašlo, osim "Lutalice", ali polako. Ova pesma "Lutalica" ima već osam miliona pregleda, ali onih pravih, što se kaže, ništa tu nije kupljeno, nisam dao nijedan dinar tako za pesme. Ima još nekoliko koje će ići na jesen, pa sve kako treba. Ovo sa Kijom, šta da vam kažem, ja volim iznenađenja, a ljudi su svakakvi, 100 ljudi, 100 ćudi, a i kada bi te svako voleo, onda nešto nije kako treba. A i iskreno, po komentarima nekim koje smo čuli, 98 posto je pozitivnih, e sad ima onih "Šta će tebi to", ali svako ko mi je drag, ja sa svima hoću da snimim duet, dosta sam i odbio jer su pesme bile katastrofa, a ovo je baš dobra pesma.

O ZAVRŠETKU KUĆNOG PRITVORA

Čekamo otpust taj da dobijem i polako da krenem da radim, ali ne smem ništa da planiram dok se sve ne završi.

SIN I SNAJKA SU BILI ZARAŽENI KORONAVIRUSOM

Nisam ja to krio, nego su oni to stvarno ispoštovali, nisu se kretali, hvala Bogu da je sve to prošlo kako treba, sin i snaja, svi su mi zdravi.

O DOLASKU UNUČETA NA SVET I SVADBENOM VESELJU

Čekamo unuče, snaja je četvrti mesec, da prođe ova muka i ova nevolja da se razveselimo. Biće svadbe, ali tek posle nove godine. Jer je sad snajka trudna i zbog situacije ne želim da okupljam veliki broj ljudi, ali kad bude, to će biti veliko veselje, moje prvo u porodici, a mi sa Kosova kad pravimo slavlje, to je ozbiljna stvar (smeh).

Autor: Nemanja Vujčić