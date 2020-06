Za Pink.rs kao i uvek najiskrenija.

Pevačica Kristina Kija Kockar danas je predstavila svoju novu duetsku pesmu koju je uradila sa kolegom Radišom Trajkovićem Đanijem, a za koju je samo njihov uzak krug saradnika znao, te su veoma iznenadili sve svojom saradnjom. Pevačica nam je otkrila otkud saradnja baš sa Đanijem, prokomentarisala dešavanja na "Zadrugoviziji", ali i da li je ona u panici zbog koronavirusa koji hara među poznatima.

O DUETU SA ĐANIJEM

- Da sam mogla, na dupe bih progovorila (smeh). Baš mi je bilo teško da sačuvam to jer sam bila jako uzbuđena, ali evo, došao je taj dan, pesma je izašla. Jeste drugačija pesma od onoga što ja radim, radila sam sa Stojom, ali to je nekako bilo malo modernije, a ovog puta smo baš prešli tu moju granicu. Ali mislim da sam to super izvela. Inicijativa da snimimo duet je bila moja, to je moja pesma, ja sam ga pozvala da bude gost i jako mi je drago. Spontano se desilo, za minut smo se dogovorili, sutradan potvrdili i za sedam dana je bilo sve gotovo.

O ZADRUGOVIZIJI

- Ja na sve to što se desilo gledam tako da meni zaista treba da daju milion evra da uđem na tih devet meseci, koliko već, jer ja jednim komentarom poremetim sve, a zamislite ovako. Jako to želim jer sam već našla zemlju u koju želim da se preselim, da prodam Instagram profil u humanitarne svrhe, mami ostavljam dva stana u Beogradu i to je to (smeh).

O PANICI NA ESTRADI ZBOG KORONAVIRUSA

- Ne plašim se, nisam se ni do sad plašila, neće meni ništa biti, plašim se samo da ja ne ugrozim nekoga. Kada je bilo ono sve, ja sam poštovala pravila, bila kod kuće, što mi nije teško palo. Ovo sad mislim da neće biti jako, ali videćemo.

Ceo intervju sa Kijom pogledajte u nastavku.

Autor: N. Vujčić