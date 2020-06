EKSKLUZIVNO OTKRIVAMO! Evo kako izgleda Đanijeva vila na Savi! (FOTO)

Pevač ovde ima mir!

Popularni folker Radiša Trajković Đani već dugo godina je na estradi, te ne čudi što je uspeo da uštedi nešto sa strane i tako sebi obezbedi nekretnine i mnoge druge stvari u kojima će uživati kada jednog dana ode u penziju. Jedna od tih stvari njegova vikendica koju je sagradio na Savi.

Kako se može videti na fotografiji, Đani je za sebe i svoju porodicu sagradio pravu vilu okruženu palmama, u kojoj imaju prilike da uživaju kad god to požele, ali sigurno je da je leto pravo vreme za to. Inače, kako se pisalo, Šaban Šaulić, pokojni kralj narodne muzike je bio "krivac" za to što je Đani želeo da se nastani na Savi. Oni u ovoj kući imaju sav komfor i uredili su je po svojoj zamisli, a ko zna, možda će Đani, kada ode u penziju, da se sa svojom suprugom preseli baš ovde, kako bi uživali pored reke.

Podsetimo, pevač je pazario i stan u elitnom naselju "Beograd na vodi" u koji se uselio pre izvesnog vremena sa svojom suprugom Slađom.

Autor: N.V.