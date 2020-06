BIO JE BLIZAK SA NJOM! Braja se oglasio i progovorio o Romani: Uvek sam joj govorio "glupo žensko"... (FOTO)

View this post on Instagram

Romana Panić je dobar čovek,iskren prijatelj,ali kako sam joj oduvek govorio i “glupo žensko”, jer izbor muškaraca joj je bio blagoužasan oduvek. Dosta joj je njene muke,ne osudjujte ženu koju ne znate. Roxy,pamet u glavu i drži se🙏