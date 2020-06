BEZUSLOVNA LJUBAV! Ana Nikolić uputila bratu najnežnije reči: Uvek me čuvaš iz senke, ti si najveće bogatstvo... (foto)

View this post on Instagram

Najvece bogatstvo koje su mi roditelji podarili u zivotu je moj brat....Bez njega ,danas ne bih bila ovo sto jesam....Uvek me cuva,iz senke...Mi smo dve planete,i svadjamo se i dan -danas....ali ne postoji nista sto on za mene nije i ne bi uradio kao i ja za njega....Srecan ti rodjendan moj Don Michael Corleone....Volimo te Tara i ja najvise na svetu!❤️