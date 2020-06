Podigli Belu kuću na noge!

Ovog jutra došlo je do burne svađe između Ive Grgurić i Filipa Đukića, koji su jedno drugom imali što šta da zamere. Filipu se nije dopalo to što je Iva nastavila da spominje svoje bivše u rijalitiju, iako je tražio da to ne radi, a ona je samo dolivala ulje na vatru.

- Od takve gluposti ti praviš haos, a znaš da postoji mogućnost da se neko vre,e ne vidimo, a tebe boli k*rac. Bitno ti je pta se ovde desilo i šta je ovde ko rekao. Ti praviš frku, niko drugi ne pravi. Šta i da sam spomenula, ja sam objasnila šta sam mislila. Nepostojeća, nemoguća ljubav, tako sam se izrazila - vikala je Iva.

- To je tebi isto? Ti si mene terala da kažem. Drugo je kad ti dobiješ pitanje gledaoca, a drugo je kad spominješ sama. Uzela si slike, zalepila u hotelu. Šta si ti meni prešla? Je l ja spominjem bivšu vezu? Bitno ti je da ti spomeneš tvoje, samo ti je bilo bitno to da spomeneš. Svega se ti sećaš, nekom drugom prodaj te fore. Ti igraš rijaliti, rekao sam ti da ne spominješ bivšu vezu, ti si to spominjala. Ja sam ti rekao da ne spominješ, ti si to spomenula, a rekla si da nećeš. Ti mene ne poštuješ - odgovorio joj je Đukić, na šta mu je ona uzvratila:

- Kažem ti da spustiš loptu, biće ti žao. Ako tebe zabole... Namerno hoćeš da se posvađamo. Umesto da me zagrliš, ti se prepireš. Da te boli k*rac za rijaliti, ne bi ulazio ponovo.

- Ti mi daješ povoda... Svađao bih se sa tobom... Devojko, ja sam ti rekao da ne radiš neke stvari, ti radiš! J*bem te u usta, ti ćeš meni da izvrćeš priču! - vikao je FIlip, a Iva se pravdala.

- Ti samo tražiš sitnicu da se svađaš sa mnom! Sve je sitnica. Svi su rekli da nisam ništa loše rekla. Ne mogu da verujem da mi tako banalne stvari zamneraš.

- Zažalićeš zbog onog što pričaš! Kad skapiraš neke stvari, zažalićeš. Ja ne radim ništa što bi tebi moglo da zasmeta. Ti traži nekog ko će te bije i ko će da se bije zbog tebe. Ako ne želiš nekog ko će da smiri, traži nekog ko će da ti pravi još veća sranja. Ja bih svakako smirio situaciju. Ti uvek dolivaš ulje na vatru. Nemoj da mi banalizuješ. Kad nemaš argumente, ti histerišeš - rekao je Filip Ivi, a onda mu je ona poručila nešto zbog čega je pobesneo.

- Rijaliti igraču! - odbrusila je Iva Filipu.



