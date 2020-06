ONA MU JE POMOGLA DA STANE NA GLUMAČKE NOGE! Dejan Maksimović već na kastingu za ''Preživeti Beograd'' znao da su Nina i on odličan spoj! (FOTO+VIDEO)

View this post on Instagram

U susret poslednjoj epizodi, razgovarali smo sa Dejanom Maksimovićem, koji tumači lik Žanka, razmaženog momka sa Dedinja. Nina Nešković mu je direktna partnerka, a s obzirom na to da je starija, Dejan ističe da mu je mnogo pomogla tokom rada na seriji. - Nina i ja smo se upoznali još pre snimanja, preko nekog zajedničkog društva. Prvi kontakt sa njom, u smislu da zajedno radimo, bio je na kastingu. Sećam se, kada sam izašao sa kastinga, rekao sam sebi: "To je to". Baš smo kliknuli već na kastingu. Kada smo ušli u snimanje, pošto je malo starija od mene i samim tim duže u poslu, a meni je ovo prvi ovako veliki projekat, dala mi je sigurnost u kadru, davala mi je savete i bila veliki oslonac dok nisam stao na svoje glumačke noge – kaže Dejan.