LJUBA PERUĆICA HITNO HOSPITALIZOVAN! Ima upalu pluća, testiran na koronu! (FOTO)

Dragi moji, ovo ce biti moja jedina izjava za sada i MOLIM VAS NEMOJTE ME UZNEMIRAVATI! Nisam jedini koji se leci ovde, bolnica je puna, zvono telefona i te kako nervira prvo ljude oko mene a naravno i mene. Imam upalu oba plucna krila, test na Covid nisam jos uvek dobio, ali naravno da se sumnja na ovu bolest. Generalno sam dobro, nisam na aparatu Bogu hvala, primam sve sto treba od lekova i za par dana cu biti kod svoje kuce. Zamolio bih sve koji su bili u bliskom kontaktu sa mnom u poslednje vreme da obrate paznju i da se provere ako imaju neke teskobe. Cuvajte se i hvala na razumevanju! 🙏