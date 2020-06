VREDAN JE 2,5 MILIONA EVRA! Baka Prase pokazao svoj novi luksuzni stan, u njemu ima i bazen! ŠOK I NEVERICA, ovo morate da vidite! (FOTO)

Ovo nema ni u Americi!

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, sigurno je jedan od najpopularnijih jutjubera u regionu te dobro i zarađuje. On je sada na svom Jutjub kanalu pokazao novi stan, luksuzni dupleks u koji se uselio, a kako je rekao, stan nije kupio već će ga iznajmljivati.

Turu po stanu napravio je u duhu popularne TV emisije "Welcome To My Crib", vrlo detaljno. Gledaocima je pokazivao čak i kako se pale svetla i gde se nalaze zvučnici, a "pohvalio se" i đakuzijem, bazenom, saunom. Tu je i lift, iz koga će jutjuber direktno iz garaže moći da ulazi u stan.

Prostor na dva nivoa, a Baka sam. Uprkos tome što je non-stop okružen prijateljima, influenser je shvatio da će se u tako velikom stanu sigurno osećati usamljeno, pa je rešio da nabavi kućnog ljubimca.

Odlučio se za onog sa kojim će moći da se mazi, razgovara, da šeta po parku... i u svom maniru odabrao - ribicu.

Autor: N.V.