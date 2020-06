DOBAR KOMŠIJA! Toma Panić stavio masku, uzeo pumpu i krenuo u rad! Evo šta je uradio u svojoj zgradi! (FOTO)

View this post on Instagram

Danas sam preventivno dezinfikovao celu zgradu,od poslednjeg sprata do prizemlja. Treba uzivati u svemu ali i brinuti prvenstveno o zdravlju! I da,moram da se nadovezem,nisu kriva mesta gde izlazite i gde se zabavljate vec neodgovornost ! Kada pazite na sebe pazite i na druge samim tim! #buditeodgovorni #coronavirus #covid19