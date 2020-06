Završila je čak tri fakulteta!

Dijana Niven Bećirević godinama je nosila epitet najlepše Jugoslovenke, zvezde nekadašnjeg “Starta”, a brzo i američkog “Plejboja”. Za nju se vezuju sledeće stvari: žena koja je srušila vladu Silvija Berluskonija, koju je papa Benedikt XVI vozio na “vespi”, kojoj je Mik Džeger verovao više nego bilo kojoj drugoj, Al Paćina je oterala u ludnicu, a odolela Kevinu Kostneru. Brojni svedoci tog vremena tvrde da se zbog nje raspalo “Bijelo dugme”.

Verovatno mnogi koji tek sada čuju za nju žele da je positovete sa starletom, međutim iza nje se kriju brojne godine studija. Završila je čak tri fakulteta.

- Svi su padali pred “Majklom Korleoneom”, ali ne i ja. Nije bio moj tip. Al Paćina sam upoznala kada je sa Frensisom Fordom Kopolom snimao “Kuma”. Izlazili smo, ali je on bio večno napet i uvek u paranoji od paparaca. Redovno u strahu da će ga uhvatiti. Moj zadatak je da muškarca napravim muškarcem, a njegov da mene napravi ženom. To nisam osećala kod Paćina, već samo njegov ključali ego. Počeo je da mi daje naredbe kada smo bili u noćnim provodima. Kao, “idemo odmah kući”. Odgovorim mu: “idi ti slobodno”. Dogovarali smo naše druženje i na Siciliji. Rekla sam mu “Staviću ti košuljicu”. Mislila sam na ludačku košulju. I neverovatno, samo dva dana posle ovog mog zezanja Al Paćino je završio na psihijatrijskoj klinici. I to od posledica konstantnog stresa. Al je divan tip, ali iako ga mnogi vide kao “Kuma” ili “Skarfejsa”, ja sam ga doživela kao neopuštenu osobu. Možda čak i sa nataloženim kompleksima - ispričala je u jednom intervju Dijana i dodala zbog čega se raspao kultni brend bivše Jugoslavije:

- Živela sam u Milanu i družila se sa Vladom Pravdićem, klavijaturistom “Bijelog dugmeta”. Bio je zaljubljen u mene, ali odjedanput se pojavio Goran Bregović. A kada Goran nešto hoće, onda i dobije. Pored toga što sam optužena za pad italijanske vlade, “krivili” su me i da sam zamalo rasturila “Bijelo dugme”. I tu je krenuo sukob dvojice članova “Dugmeta”. A da li me je Goran “ukrao” od Vlade? Pa jeste. Gledala sam Bregovića pre nekoliko godina u LA. On je jedini muzičar sa ovih prostora koji nastupa u elitnim američkim dvoranama. Ostale naše zvezde se moraju zadovoljiti prostorima na periferiji - objasnila je Bećirevićeva.

