NA KORAK OD RAZVODA? Tanja Savić otkrila istinu o razdvajanju od dece i rastanku od muža: Nisam srećna, plačem često!

Pevačica je dugo skrivala ovo!

Pevačica Tanja Savić je već nekoliko nedelja u žiži javnosti otkako se saznalo da je njen suprug Dušan odveo njihove sinove u Australiju, te da su već mesecima razdvojeni. Zbog situacije koja je zadesila ceo svet, Tanja ne može da putuje a sada je, prvi put, priznala istinu o svemu.

O RAZDVOJENOSTI OD DECE

- Od dece sam razdvojena dva meseca i bitno mi je samo da ih zagrlim, jedva čekam taj trenutak. Svaki dan se čujem sa sinovima putem video-poziva, pričam im sve što se dešava ovde, a oni meni šta se dešava tamo, kako provode vreme i šta rade. Mnogo mi nedostaju, zasmeju me i preko telefona, ali nije to to kao kad sam ja uz njih. Avioni ne lete sada, tako da mi je uskraćeno da zagrlim decu. Biću strpljiva, nadam se da ću nekako otići za Australiju i da će se ovo sa koronom uskoro rešiti.

TUGU NE MOŽE DA SAKRIJE

- Rasplačem se često kad sam sama, ali nikada pred njima, da oni to vide i osete. Baš mi nedostaju. Teško je i njima, ali oni su dečaci, pa prikrivaju to svoje nezadovoljstvo i taj nedostatak majke. Već znaju da ćemo se čuti svakog dana, uvek u neko određeno vreme, zbog vremenske zone. Pokušam da im nadomestim to što nisam pored njih, stalno govorim: “Dođite, mama vas čeka, mama sređuje kuću”. Trudim se da ostanem jaka.

DUŠAN MORA DA ODLUČI

- Život u Australiji mi se ne dopada, više volim Srbiju, ovo je moja domovina, ovde mi je porodica, prijatelji, ovde sam izgradila i karijeru od koje još uvek ne želim da odustanem. Što se mog braka i Dušana tiče, on mora da odluči neke stvari. Volimo se i dalje, teško nam je pala razdvojenost, ali ja u Australiji nisam srećna.

Autor: N.V.