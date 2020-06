Ovim je iznenadila sve!

Folk pevačica Aleksandra Bursać konačno je progovorila o odnosu sa glumcem Lukom Racom. Naime, ona je najpre pokušala sve da obmane kada je rekla da ništa nije imala sa njim, a onda je razotkrivena.

Naime, pevačica je na kraju priznala da se sa glumcem videla, a onda je otkrila detalje tog susreta.

- Ne znam odakle vam ta informacija. On je divan dečko, bili smo na jednoj kafi i to je to. Pozdravljam ga - priznala je Aleksandra, a da li je između njih došlo do još nečeg, ostaje da saznamo.

Autor: M.K.