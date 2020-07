VEĆ NAŠLA NOVOG DEČKA? Sandru Afriku posle Volkova po nagom telu dodiruje ovaj muškarac! (FOTO)

Ovom fotografijom napravila je haos na društvenim mrežama.

Pevačica Sandra Afrika na društvenoj mreži Instagram podelila je veoma zanimljivu fotografiju sa svojim pratiocima koje ima na hiljade. Ona zajedno na ovoj fotografiji pozira sa nepoznatim tamnoputim muškarcem.

Ovo je izazvalo opštu pometnju, s obzirom na to da su oboje golišavi na fotografiji, a on je stavio svoju ruku na njeno rame. Mnogi su se zapitali i da li je to pevačica našla novog dečka. Međutim, bilo je i onih koji su pretpostavili da je ovaj momenat zabeležen na snimanju nekog spota.

Podsetimo, pevačica je pre nekoliko meseci stavila tačku na vezu sa fudbalerom Vladimirom Volkovim posle četiri godine. Ona je nakon toga komentarisala raskid sa fudbalerom, a onda se setila i još jednog bivšeg momka.

Ne bih ga nikada pljuvala jer sam bila sa tim dečkom, pa nema razloga da to radim. Pre 12 godina, kada sam bila sa Mikišom u vezi, to sam krila dobrih osam godina. Svi su se začudili kada sam rekla da imam dečka već osam godina. Kada sam bila u vezi sa fudbalerom, onda je to bilo malo teže, zato što smo oboje popularni u svojim poljima, pa ne možeš da kriješ - rekla je svojevremeno pevačica.

Autor: Pink.rs