NAKON HAPŠENJA ZVALA BIVŠEG! Romana kroz suze govorila Pitađisu kako joj je on jedina NADA, a evo kako je REAGOVAO! (FOTO)

Molila ga da joj pomogne!

Romana Panić nakon hapšenja navodno je u pomoć zvala bivšeg dečka u pomoć, kiparskog advokata Fotosa Pitađisa. Pevačica je, inače, uhapšena sa svojim sadašnjim dečkom Filipom Mrkajićem u Australiji, zbog krađe novca s bankomata.

Kako se dalje navodi, pevačica je zanemarila ponos i posle deset godina pozvala Fotosa, sa kojim je više od četiri godine bila u turbulentnoj vezi, kako bi joj pomogao.

- Romana je tokom hapšenja osetila neverovatan strah da će australijske vlasti biti stroge prema njoj i njenom dečku jer su strani državljani. I pre nego što je osuđena na zatvorsku kaznu, kontaktirala je s Fotosom, zanemarivši njihovu izuzetno lošu prošlost. Oduvek je znala koliko je taj čovek dobar i cenjen advokat ne samo na Kipru nego širom sveta. Budući da takvog advokata ne bi mogla da priušti ni u ludilu, kontaktirala je sa njim na prijateljskoj osnovi i kroz suze mu objasnila da joj je on jedina nada - ispričao je izvor domaćim medijima i istakao da bivši partneri još uvek nisu postigli dogovor.

- Fotos je bio neprijatno iznenađen jer mu nije bilo ni na kraj pameti da je ona uhapšena zbog krađe i da se nalazi u Australiji. Objasnio joj je da će dati sve od sebe da joj pomogne i kontaktira sa bliskim i moćnim prijateljima iz Australije - dodaje izvor i otkriva da je bivši na sve načine pokušao da je ohrabri, iako su vezu završili burno.

- Veza Romane i Fotosa završila se tako što je on posle četiri godine veze napravio dete drugoj i nestao bez traga. Godinama nije mogla da ga preboli, bio je jedini čovek kog je predstavila javnosti i sa kojim je planirala svadbu. Ipak, zanemarila je sav bol i tugu od pre i zahvalila mu se što joj nije okrenuo leđa kada joj je najpotrebniji. I on je u tih desetak minuta razgovora pokušao da je smiri i ohrabri, obećavajući da će sve biti okej i da će uraditi i platiti šta god treba kako bi dobila uslov i mogućnost da se brani sa slobode - zaključuje on.

Romana Panić je osuđena na godinu dana zatvora, s tim što će posle tri meseca biti puštena uslovno.

Autor: M.K.