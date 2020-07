"NE DAM TE, MILANČE" Milica Milša van sebe zbog smrti doktora Mileusnića:"Korono, uzela si pravog anđela"

View this post on Instagram

Ne dam te Milanče! Ne dam te kume, brate, prijatelju, doktore! Ne prihvatam! I ne dam! Ti si temelj naših života, ti si naše postojanje, ti si naš oslonac, naša sigurnost, ljubav, smeh, bez tebe kako dalje? Planeto stani i zaćuti! Najbolji od svih Dr Milan Mileusnić 25.7.1970 - 2.7.2020 Korono uzela si anđela pravog!💔