POZNATI SE OPRAŠTAJU OD ČUVENOG DOKTORA MILEUSNIĆA Irina i Nemanja van sebe zbog vesti o smrti velikog prijatelja: Čuvaćemo te u srcu

Otišao je naš dobri doca, dr Milan Mileusnić. Srce naše dobro i šašavo, plemenit, duhovit, stručan, posvećen i pre svega moj voljeni prijatelj. Uvek tu za sve nas i kad slavimo, a najbolja slavlja si nam organizovao, a i kad se žalimo bio si tu i tvoj stručni tim. Volim te Milanče moj dragi, počivaj u miru srce moje dobro. Neka te andjeli čuvaju, a ja ću te čuvati u srcu💗🙏