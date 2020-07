"NEMOJ DA MI KAŠLJEŠ U GULAŠ I KIJAŠ U ROŠTILJ" Vuk Kostić napravio ručak, okupio društvo, a onda su PALE PRETNJE (FOTO)

View this post on Instagram

Ručak sa kumovima ...opušteno...hehe"kovid ne spava"..."corona je najopasnija kad misliš da je gotova".."nemoj mi kašlješ u gulaš...nemo mi kijas u roštilj" ...prijatelji iz detinstva,braća,kumovi,fala Bogu niko nema insta...pravi momci..po julijanskom....pupupu