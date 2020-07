PROSLAVIO IH DUET, SADA NE PRIČAJU Pevač šokiran ponašanjem Andreane Čekić: "Ne znam šta se dogodilo s njom, nismo u kontaktu NJENOM ODLUKOM"

View this post on Instagram

Čarobna noc u Doboju. Hvala vam dragi ljudi. Sinoc smo dobili od vas nesto sto bih pozelio svakom ljudskom bicu na ovoj planeti, jedino tako bi znali da smo sinoc svi kao jedno disali.💙 . . #magic #night #in #doboj #dzungla #amazing #public #love #emotion #sing #song #cipele #respect #4 #people #show #live #hits #dance #thanks