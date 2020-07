S ONE STRANE ZAKONA Stanija bežala od policije, jurili je čak do Fruške gore

Ekipa "Paparaco lova" u više navrata snimila je Staniju Dobrojević tokom brze vožnje, kada pravi niz saobraćajnih prekršaja, a rijaliti zvezda otkriva da je još žešće prestupe načinila dok je kamere nisu snimale.

Prisetila se Stanija jedne situacije od pre devet godina, kada ju je čak jurila policija!

- Imala sam jednu situaciju 2012.... Spustila sam krov, namunjila se, stavila naočare, odvalila muziku i krenula preko pune linije. Ispred mene je bilo pet, šest automobila, nisam mogla da čekam i krenem preko pune da ih prestižem, kad odjednom vidim iza mene policiju, kako mašu. Ja se napravila luda, pretvarala sam se da ne čujem od muzike i počela da bežim, kad oni za mnom. Jurili su me do Fruške gore, mislila sam da će odustati, međutim stigli su me - započela je Stanija, koja je priznala kako se odvijao njen razgovor s pripadnicima policije.

- Prilaze mi i kažu: "Stanija, je l' moguće da ste toliko bezobrazni? Znali smo da ste bezobrazni, ali da ste toliko, to nismo znali". Ja sam tu bacala neke fore kao da ih nisam videla i na kraju su me pustili - prisetila se Dobrojevićeva.

Autor: D.T.