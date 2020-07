RADA MANOJLOVIĆ SE DOPISUJE SA SEKOM SABLIĆ Glumica se obratila pevačici, usledio je DIRLJIV ODGOVOR (FOTO)

Proslavljena glumica Jelisaveta Seka Sablić javno se obratila Radi Manojlović putem društvenih mreža, nakon čega je usledio odgovor pevačice.

Seka Sablić se, naime, putem Instagrama zahvalila Radi na podršci.

- Draga Seko, nema na čemu, ljubav i podrška je najmanje što svako od nas može (i treba) da vam pruži, kao zamenu za sve ono što vi nama pružate i što nam značite svih ovih godina, ako uopšte postoji zahvalnost i zamena za to. Ono što je do nas i što uvek možemo, to je da vam šaljemo ljubav, podršku, zagrljaje, srca i svu najlepšu i najpozitivniju energiju koju imamo - napisala je Rada.

Autor: D.T.